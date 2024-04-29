الأمن العام ومباحث التموين يضبطان 32 طن دقيق فى حملات تموينية مكبرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:32 مساءً - واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 32 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

وقامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.