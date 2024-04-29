أخبار مصرية

رئيس الوزراء: 85% من المساعدات إلى قطاع غزة قدمتها مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 01:33 مساءً - صرح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بأن القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض.

وقال رئيس الوزراء: إن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة، في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتابع: "التبعات التي صدرت من إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي لا تحتمل".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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