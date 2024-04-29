رئيس البوسنة والهرسك: مصر دولة رائدة فى العالم العربى والشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 02:31 مساءً - قال دينيس بيشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك، إن مصر تمثل دولة رائدة في العالم العربي والشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، متابعا: " نرغب في توسيع العلاقات مع مصر بالمجالات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية عقب جلسة مباحثات: "أكدت للرئيس السيسي رغبتنا في إحلال السلام بقطاع غزة ووقف الحرب وحماية المدنيين، ونأمل إحلال السلام في غزة والحل العادل هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع رئيس البوسنة والهرسك: "نري فرصة لرجال الأعمال البوسنيين للاستثمار في الدولة المصرية ونرغب في تدعيم التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بين البلدين"، مشيرا إلى أن دعم الدولة المصرية لبلاده تواصل لما بعد الحرب، ويؤكد: "نحن ندعم وحدة واستقرار مصر".