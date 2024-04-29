أحمد جودة - القاهرة - حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين في عام 2024: توجيهات دار الإفتاء المصرية وتفسيرات شرعية

حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين في عام 2024: توجيهات دار الإفتاء المصرية وتفسيرات شرعية.. يُثير الكثيرون استفسارات حول جواز الاحتفال بعيد شم النسيم بين المسلمين، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد فيها أن هذا الاحتفال جزء من التراث المصري القديم والمناسبات الاجتماعية، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث يُعتبر تعبيرًا عن بداية فصل الربيع وفرصة للاستمتاع والترويح في الحدائق والمنتزهات وعلى الشواطئ.

حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين

حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمين في عام 2024: توجيهات دار الإفتاء المصرية وتفسيرات شرعية

يعتبر عيد شم النسيم عيد اجتماعي وطني لا أصل له في الدين الإسلامي لكن لم يحرم الدين الإسلامي الاحتفال بيوم شم النسيم ما دام لم يتم فعل ما ينهي عنه الدين الإسلامي وارتكاب الذنوب أو المعاصي خلال يوم شم النسيم والاحتفال به، والأصل أن يوم شم النسيم هو يوم الاحتفال ببداية فصل الربيع وانتشار الزهور والألوان الخضراء الجميلة في الحدائق، والاجتماع مع العائلة وصلة الأرحام خلال يوم شم النسيم والذي يعتبر اجازة رسمية في جميع المصالح الحكومية.

موعد إجازة شم النسيم

أعلنت رئاسة مجلس الوزارة المصرية خلال الايام الأخيرة الماضية عن موعد شم النسيم وذلك يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024، ومن المتوقع أن يشهد يوم شم النسيم الكثير من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الثقافية المتنوع والنشاطات الفنية في جميع الحدائق العامة والخاصة في جميع المحافظات المصرية، كما تفضل الكثير من العائلات المصرية الاحتفال بشم النسيم بالسفر إلى المحافظات الساحلية والشواطئ المصرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر.