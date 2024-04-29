متحدث الوزراء: صندوق النقد أشاد بالإجراءات الإصلاحية للدولة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 08:26 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر خلال المنتدى الاقتصادى بالسعودية بكل وضوح عن موقف الدولة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وما يتعرضون له منذ بداية الحرب على غزة وما تتعرض له المنطقة.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء أوضح أن مصر تستضيف نحو 9 مليون مهاجر وبالتالى استقبال المزيد من الضيوف غير المصريين يلقى أعباء على الدولة المصرية، ولذا فإن الدولة تعمل على حصر هذه الأعداد لتخفيف تحمل هذه الأعباء.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن صندوق النقد الدولى مدرك للتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، حيث أشادت مديرة صندوق النقد الدولى بالإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة والنموذج المصرى الناجح فى القيام بإجراءات إصلاحية ستسهم فى تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد المصرى.