محسن حسن لـ dmc: حل أزمة نقص الدواء خلال الأسابيع القليلة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:36 صباحاً - قال الدكتور محسن حسن مدير القطاع التجارى فى إحدى شركات تصنيع الأدوية فى مصر، إنه فى عام 2019 تم إنشاء هيئة الدواء المصرية وهى نقلة تاريخية فى صناعة الدواء المصرية، لافتا إلى أن هناك إجراءات تضمن جودة وفاعلية وسلامة الدواء بداية من المادة الخام حيث يتم تحليلها أكثر من مرة.

وأضاف محسن حسن خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن التشغيلات الإنتاجية للدواء يتم تحليلها أكثر من تحليل، ويتم سحب عشوائى للعلبة داخل الصيدلية، وتغيير المادة الخام يأخذ نفس الخطوات السابقة مرة أخرى، والأمر فيه نسبة تحكم كبيرة.

وأكد محسن حسن، أنه بعد أن وفرت الدولة الدولار أصبح الآن متاح شراء أى مواد خام، وأزمة نقص الدواء فى طريقها للحل خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن ضمان جودة المنتج المصرى كدواء يتم مقارنته بـ"البراند".

ولفت محسن حسن إلى أن شركات الدواء ملتزمة باى تشريعات أو قرارات من السلطات الطبية وهى ضلع مهم فى المنظومة الطبية وعلينا دور كبير فى توفير العلاج بجودة عالية وسعر مناسب للمريض المصرى، مؤكدا أن الدواء المصرى خلال الفترة الأخيرة يضاهى الأدوية الأجنبية، و90% من العلب المباعة فى السوق المصرى من إنتاج الشركات المصرية.