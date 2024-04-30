نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- عودة جدول انقطاع الكهرباء في مصر 2024 وتخفيف الأحمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر عودة جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر خلال عام 2024 من أبرز الأحداث التي تشغل الرأي العام.

فقد تصدرت هذه الأخبار قائمة أعلى محركات البحث على جوجل في تلك الفترة، وذلك في ظل قرار الحكومة بوقف جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال شهر أبريل تزامنًا مع احتفالات الأقباط.

وبناءً على هذا القرار، تم تعليق جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 أبريل وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو 2024 على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الأقباط.

ومن المقرر استئناف جدول انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال فور انتهاء هذه الفترة.

جدول تخفيف الاحمال

يتم تنفيذ جدول انقطاع الكهرباء وفقًا للمجموعات الزمنية المحددة بعد انتهاء فترة توقف تخفيف الأحمال. ويتضمن جدول انقطاع الكهرباء القديم الذي سيتم العمل به ما يلي:

- جدول انقطاع الكهرباء للمجموعة الأولى: يتم تنفيذه من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

- جدول انقطاع الكهرباء للمجموعة الثانية: يتم تنفيذه من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا.

- جدول انقطاع الكهرباء للمجموعة الثالثة: يتم تنفيذه من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 5 مساءً.

الابلاغ عن الاعطال ومشاكل الكهرباء

ومن جانب آخر، تقدم وزارة الكهرباء والطاقة خدمة الأعطال الكهربائية للمواطنين من خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة. يمكن للعملاء التواصل مع الشركة والإبلاغ عن الأعطال والمشاكل التي تواجههم عبر الأرقام التالية:

- للخدمة العامة والأعطال الكهربائية والشكاوى المتعلقة بفواتير الكهرباء، يمكن الاتصال بالرقم 121 على مدار الـ24 ساعة.

- لخدمة حساب الفاتورة، يمكن الاتصال بشركة الكهرباء على الرقم الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات حول الفواتير والاستفسارات المتعلقة بها هو 123 على مدار الـ 24 ساعة.

تهدف الحكومة المصرية إلى تحسين خدمة الكهرباء وتقديمها بشكل مستمر للمواطنين، وقد تمت معالجة العديد من المشكلات السابقة المتعلقة بانقطاع الكهرباء المتكرر وتحسين البنية التحتية للكهرباء في البلاد.

ومن المتوقع أن يستمر التطوير والتحسين في القطاع الكهربائي في المستقبل لتلبية احتياجات السكان وتعزيز الاستدامة البيئية.