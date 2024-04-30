فى أول زيارة رسمية.. الشيخ مشعل يغادر الكويت متجها إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 02:30 مساءً - غادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له، الكويت منذ قليل، متجها إلى مصر، فى أول زيارة له منذ توليه الحكم.

كان فى وداع الأمير لدى المغادرة الشيخ احمد عبدالله الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى، والشيخ ناصر الأحمد والشيخ صباح خالد الحمد، والشيخ محمد صباح السالم، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور فى الكويت، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

يضم الوفد المرافق للشيخ مشعل كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور على المضف ووزير الخارجية عبدالله على اليحيا وكبار المسئولين فى الديوان الأميرى.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين، ويلتقى الشيخ مشعل والرئيس السيسى للتباحث حول تنمية العلاقات الثنائية وأيضا أهم القضايا التى تشغل الساحتين الإقليمية والدولية.