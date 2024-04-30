رئيس وكالة كونا: زيارة أمير الكويت للقاهرة تجسد متانة الروابط بين البلدين الشقيقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 03:32 مساءً - أكدت رئيسة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجسد متانة الروابط بين البلدين الشقيقين، والتي تستمد جذورها الوطيدة من العلاقات التاريخية والمتميزة.

وأشارت السالم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - إلى تطابق المواقف والرؤى في القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين الشقيقين، مضيفة أن هذه الزيارة التاريخية امتداد لتاريخ طويل وعلاقات قوية متميزة ومتجذرة على المستويين الرسمي والشعبي.