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أحمد جودة - القاهرة - «مش هتكلفك كتير».. أماكن مذهلة للخروج في شم النسيم

«مش هتكلفك كتير».. أماكن مذهلة للخروج في شم النسيم.. يبحث الكثيرون عن أفضل الأماكن للخروج في شم النسيم 2024، والتي تتميز بتكلفة بسيطة تناسب متوسطي ومحدودي الدخل؛ إذ يعتبرها الكثيرون فرصة للتجمعات والاحتفالات وقضاء الأوقات الطيبة سواء مع العائلة أو الأصدقاء أو الجيران، ويحرصون خلالها على تناول الأسماك المملحة، فضلا عن البيض الملون وهي الطقوس الموجودة لدى المصريين منذ قديم الزمان للاحتفال بتلك المناسبة التي تأتي في ربيع كل عام وتتسم خلالها الأجواء بالاعتدال ما يعطي الفرصة للاستمتاع بالعيد.

أماكن للخروج في شم النسيم 2024 بأقل التكاليف

ونستعرض في السطور التالية، أماكن للخروج في شم النسيم 2024 بأقل التكاليف:-

«مش هتكلفك كتير».. أماكن مذهلة للخروج في شم النسيم

•القناطر الخيرية

يعد القناطر الخيرية من أفضل وأنسب الأماكن للخروج في شم النسيم، وتقع وسط مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وفي منتصفها نهر النيل العظيم، ويمكن للأطفال الاستمتاع بالعديد من الأنشطة فيها دون أي تكلفة مثل ركوب الدراجات أو الرحلات النيلية فضلا عن زيارة الشلالات المتعددة بها.

•مدينة الفيوم

تعد الفيوم من أجمل المدن في مصر، ويتخذها الكثيرون قبلة لهم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم؛ إذ تتميز بالطبيعة الساحرة لما تتميز به من المزج بين الجبال والبحيرات الشهيرة بها كبحيرة قارون والبحيرة السحرية.

•العين السخنة

يذهب الكثيرون في الأعياد والمناسبات إلى مدينة العين السخنة، لما تتمتع به من جمال الطبيعة؛ إذ يمتزج البحر مع الجبال والمناطق الصحراوية في مشاهد بديعية لا يمكن مقاومتها، بالإضافة إلى وجود وجبات سمك مميزة يمكن تناولها بالتزامن مع أعياد شم النسيم وبأقل التكاليف.

وبعد أن استعرضنا أفضل الأماكن التي يمكن الخروج فيها خلال احتفالات شم النسيم وذلك بتكلفة قليلة؛ يمكنك الاختيار من بينها لقضاء وقت أفضل مع العائلة أو الأصدقاء.