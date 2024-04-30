الرئيس السيسى يصطحب أمير الكويت من مطار القاهرة إلى قصر الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:26 مساءً - اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من مطار القاهرة إلى قصر الاتحادية.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى وصوله مطار القاهرة.

تعد زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى مصر هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم فى ديسمبر من العام الماضي.

وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورا مستمرا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على الأصعدة المختلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التى تجمع الشعبين المصرى والكويتى، وتعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.