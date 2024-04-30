الأمم المتحدة : تدخل الشرطة الأمريكية العنيف غير متناسب مع المظاهرات الداعمة لغزة في الجامعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 08:26 مساءً - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفته بالتدابير غير المتناسبة التي تتخذها الشرطة الأمريكية لتفريق الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين وفض الاعتصامات الطلابية في عدد من الجامعات.

وانتقد المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، تدخل الشرطة "المبالغ فيه" لفض الاعتصامات الطلابية المناهضة للحرب على قطاع غزة داخل الجامعات الأمريكية.

وقال تورك في بيان إن تدخل الشرطة الأمريكية غير متناسب مع المظاهرات التي تشهدها الجامعات، وإن السلطات اتخذت سلسلة من الإجراءات المشددة لتفريق وتفكيك المظاهرات مشددا على أهمية احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

وتجتاح الاحتجاجات حرم الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة بعد محاولة الشرطة فض اعتصام مؤيد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك، وإزالة الخيام التي أقامها الطلاب في باحات الجامعة، وقد اعتقلت الشرطة خلال محاولة فض الاعتصام تلك أكثر من 100 طالب، الأمر الذي أشعل شرارة الاعتصامات في جامعات أخرى عديدة في مختلف الولايات الأميركية.