كاتب كويتى: تعجبنى مقولة الرئيس السيسى "أمن الخليج من أمن مصر" وهى مطبقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 09:32 مساءً - تحدث الكاتب الصحفى الكويتى أحمد إسماعيل البهبهانى، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية، عن زيارة أمير دولة الكويت للقاهرة والبيان المشترك بين الرئيس السيسى أمير الكويت، قائلا:"هناك مصالح مشتركة ومواقف كثيرة بين الدولتين، لافتا إلى أن أول علاقات تجارية بين البلدين كانت فى بداية القرن الـ 19".

وأضاف أحمد إسماعيل البهبهانى خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن الجيش المصرى شارك فى حرب تحرير الكويت وامتزج دم شهداء الكويت والشهداء المصريين على أرض مصر وأرض الكويت.

تابع أحمد إسماعيل، العلاقات المصرية الكويتية متجزرة فى كل مناحى الحياة، ونحن عندما نكون فى مصر نشعر بأننا وسط أهالينا، كما أنه لدينا عمالة مصرية تقوم بالتنمية فى الكويت، والحمد لله العلاقات تاريخية ونموذج يجب أن يحتذى به فى العلاقات بين الدول.

ولفت أحمد إسماعيل إلى أن زيارة أمير الكويت للقاهرة تعد إنعكاس للعلاقات الكويتية المصرية المتجذرة، والبيان الختامى الصادر اليوم يؤكد أن لدينا قادة حكماء لديهم بعد نظر، وتعجبنى مقولة الرئيس السيسى أن :"أمن الخليج من أمن مصر وأمن مصر من أمن الخليج"، وهى مقولة مطبقة تماما.