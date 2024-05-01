نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولات عسكرية رياضية حققت فيها مصر مراكز متقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية مجالات رياضة الفروسية تمت إقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالتزامن مع تنظيم مصر لمنتدى الفروسية وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، فضلًا عن تزامن البطولة مع إقامة نهائى دورى الناشئين، وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية.

واختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتى نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعالياتها بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل .

ولم تكن تلك البطولة هي الاولي التي تقام في العالم وشارك فيها مصر، بل سبقها عدة بطولات رياضية عسكرية حصل فيها رياضيين مصريين ينتمون لجهاز الرياضة العسكرية المصري علي بطولات ومراكز متقدمة.

الصين

ففي الصين شارك أكثر من 100 دولة و10 آلاف رياضي في بطولة العالم الرياضية العسكرية للعام 2019 التي واختتمت في 27 أكتوبر في ووهان، بالصين وقد أرسلت الولايات المتحدة 17 فريقًا ضمت أكثر من 280 رياضيًا وطواقم العاملين للمشاركة في المباريات.

ووكان الهدف من بطولة العالم الرياضية العسكرية هو إقامة علاقات ودية بين أفراد القوات المسلحة، وفقا للمجلس الدولي للرياضات العسكرية، وهو هيئة دولية تأسست في فرنسا وتُعنى بتنظيم بطولة العالم الرياضية العسكرية.

وشاركت بعثة المنتخبات العسكرية الرياضية المصرية في فعاليات دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة، والتي تنطلق في مدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية، وبناء جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

وانطلقت مراسم الافتتاح الرسمية لدورة الألعاب بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية، بدأت بعرض مرور الدول المشاركة في الدورة، وتضمن الافتتاح العديد من الفقرات الفنية والتاريخية والعروض العسكرية، وألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية كلمة رحب فيها بالدول المشاركة متمنيا التوفيق لجميع الفرق المتنافسة.

وأقيمت الدورة بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية، وبعثة منتخب مصر العسكري في ألعاب كرة القدم والسباحة والمصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو والعاب القوى والخماسى الحديث.

اليونان

وفيها شارك لاعبون من أندية المؤسسات الرياضية العسكرية، ضمن تشكيل المنتخب المصري للسلاح سيف المبارزة والمكون من 4 لاعبين، بمشاركة 29 دولة في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 عاما، بدولة اليونان.

وجاء ذلك استمرارًا للنجاحات التي يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية؛ لرفع العلم المصري عاليًا خفاقًا، بمختلف المسابقات الرياضية التي يشاركون بها.

وحقق اللاعب محمد محمود ياسين لاعب نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب، الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا في المباراة النهائية.

قطر

وفيهل نظم الاتحاد الرياضي العسكري القطري بتاريخ 18 فبراير 2023م فعاليات اليوم الدولي للرياضة العسكرية (السيزم) لعام 2023م بمشاركة عدد (600) شخص من أفراد القوات المسلحة القطرية

فرنسا

اما في باريس فحقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المؤهلة للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية للكبار بباريس 2024، والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بالصالة الرياضية التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة 88 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة.