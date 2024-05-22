نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن يعرب عن رغبة الغرب في استخدام الأصول الروسية كضمان لقروض كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الغرب الجماعي يحاول استخدام أصول روسيا المجمدة كضمان لتأمين القروض لكييف وإيجاد موارد مالية أخرى لها.

وعلق بلينكن خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على احتمالات استخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا، قائلا إن الغرب يدرس احتمالات أخرى وهي استخدام الأصول الروسية كضمان لحصول كييف على القروض لكي تنال أوكرانيا الأموال على الفور ولكي تحوز على موارد أخرى.

وتعرض وزير الخارجية الأمريكي لإحراج شديد خلال حديثة حيث قاطعه متظاهرون غاضبون من سياسة البيت الأبيض فيما يتعلق بقطاع غزة 4 مرات متتالية.

وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في 8 نوفمبر عام 2023 أن الدول الغربية لن تعيد الأصول المجمدة إلى روسيا قبل أن تدفع موسكو تكاليف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشددت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا على أن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب "ستكون لها، كسابقة، عواقب سلبية على التطور الشامل للنظام المالي العالمي".