شيخ قبيلة الدواغرة: تدشين اتحاد القبائل العربية من بقعة حدودية له رسائل عديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 07:29 مساءً - قال الشيخ سلامة سالم الرقيعي شيخ قبيلة الدواغرة، إن مصر بها تنوع يؤكد عراقتها وأصالتها، ولذلك تحتوى الجميع، والقبائل لها دور كبير، ووجودها على الحدود في الأطراف والقلب وجود مؤثر، ولها دور في الحفاظ على الدولة وحماية كل المقدرات.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "تكوين اتحاد القبائل كان نتيجة وجود كيانات موزعة في الصحراء الغربية والشرقية وسيناء وتوحيدها في اتحاد يرأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكون داعما لبناء الجمهورية الجديدة، وانطلاق وتدشين الاتحاد من بقعة حدودية في سيناء له رسائل عديدة".

وأكد أن أهداف الاتحاد خلق إطار شعبى ووطنى يضم أبناء القبائل الذين يندمجون في كيان واحد يدعمون ثوابت الدولة ويواجه التحديات التي تهدد أمن الوطن في كل التحديات الانية والمستقبلية، والقبائل لها أدوار تاريخية، وسيناء مصرية وستظل مصرية وهى أولى الرسائل وندعم المسار الاستراتيجي والامن الذى يحقق الامن والتنمية معا ونبنى مع منظومة الدولة التي تقوم بها الدولى ونتعاون مع درع الدولة القوات المسلحة.

وتابع: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الذى احتوى الجميع ولذلك نعتبره الاب لكل الاسرة المصرية واتحاد القبائل يشرف برعاية الرئيس لأنه في خطبه عن بناء الجمهورية الجديدة والتي تأمل الى إتمام بناء الدولة يضع كل الأهداف نصب عينيه".