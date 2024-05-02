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أحمد جودة - القاهرة - أصول احتفال شم النسيم 2024: تفاصيل من تراث مصر القديم

أصول احتفال شم النسيم 2024: تفاصيل من تراث مصر القديم.. احتفال شم النسيم بمصر يمتد جذوره إلى العصور القديمة، حيث كانت هذه المناسبة تحتفل بها الحضارة المصرية القديمة لاستقبال فصل الربيع وتجدد الطبيعة. يعتبر الاحتفال بشم النسيم تقليدًا قديمًا يستمر حتى اليوم، حيث يجتمع الناس للاحتفال بتفتح الزهور وازدهار الحدائق بالخضرة والجمال.

موعد شم النسيم 2024

أصول احتفال شم النسيم 2024: تفاصيل من تراث مصر القديم

ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد قدوم شم النسيم لعام 2024، على محرك البحث العالمي جوجل، وحسب أعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 سيكون هو موعد شم النسيم.

أصل الاحتفال بشم النسيم 2024

يرجع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، إلى قدماء المصريين فهو عيد مصري قديم، حيث كان قدماء المصرييون يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

ويرتبط الاحتفال بعيد شم النسيم بتناول المصريين بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، وهى نفس الأكلات التي كان يتناولها قدماء المصريون.