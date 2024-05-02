نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة علاج الادمان: ٢٠ الف تقدموا للعلاج بعد الاعلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، عن نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي أكد نجاح الحملة الإعلامية في زيادة الاتصالات على الخط الساخن للصندوق.



خلال 20 يومًا من إطلاق الحملة، بلغ عدد الاتصالات طلب علاج من الإدمان ما يقرب من 20 ألف اتصال، وهو خمسة أضعاف معدل الطلبات العادي.

جهود وزارة التضامن



- أعلنت الوزارة أنتاج أكثر من 100 فيلم وثائقي وتسجيلي لدعم الإعلام التنموي والرسالة التنويرية الاجتماعية والثقافية.

- قدمت الوزارة دعمًا لصغار المبدعين من خلال تجهيز استوديو لإنتاج الأفلام القصيرة والتسجيلية.

- شاركت الوزارة في توفير السينما لذوي الإعاقة البصرية في تجربة فريدة لدعم التذوق الفني لهم.

- احتفلت الوزارة بإطلاق كتاب "100 فيلم للتضامن الاجتماعي" على هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي.



كانت الإعلانات بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.