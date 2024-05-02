نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد نيرة أشرف يعلق على القبض على محامي قاتل ابنته: "يمهل ولا يهمل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أشرف الغريب، والد نيرة أشرف المعروفة بـ "فتاة المنصورة"، على الخبر الذي يتعلق بالقبض على المحامي محمد عادل المتهم بقتل ابنته، حيث قال: "إن الله تعالى يمهل ولا يهمل".

ونشر هذا التعليق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعلن أشرف الغريب عن القبض على أحمد حمد، المحامي المدعوم للسفاح محمد عادل، وذلك لتنفيذ حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات، مستشهدًا بآية قرآنية تقول: "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ" (القصص: 82).

تمت عملية القبض على أحمد حمد، المحامي الذي قتل الطالبة نيرة أشرف، بناءً على قرار صادر عن محكمة جنايات طنطا، وأدين المحامي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتم وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، بسبب اعتدائه على الإعلامي محمد الغزيري، مقدم برنامج الصالون، في شارع البحر بطنطا.

وصدر الحكم من محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع، في جلسة عُقدت في 7 مارس الماضي. وتم تنفيذ الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات ووضع المحامي تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى.

تم إحالة المتهم أحمد حمد إلى محاكمة جنايات طنطا بتهم البلطجة واستعراض القوة تجاه الإعلامي محمد الغزيري، مقدم برنامج الصالون على قناة الحدث اليوم.

وقد أمر حسام النجار، وكيل نيابة ثان طنطا، بضبطه وإحضاره بناءً على البلاغ المقدم من الإعلامي محمد الغزيري وأحد المواطنين، الذين اتهموه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.