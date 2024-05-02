نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي الدقي ينظم قافلة طبية للكشف على أهالي منطقة روضة السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، بالتعاون مع أحد المستشفيات وعدد من المراكز الطبية الموجودة بنطاق الحي، بتنظيم قافلة طبية بمنطقة روضة السودان؛ لتقديم خدمات الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان للأهالي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الإسكان البديل من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقدمت القافلة من خلال عياداتها الميدانية توعية صحية للأهالي، وخدمات طبية في تخصصات (العظام، والأطفال، والباطنة، والرمد، والأسنان)، كما نظمت مسابقات وألعاب للأطفال لإكسابهم المعارف الصحية بطريقة غير مباشرة، وذلك تحت إشراف اللواء الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

يُذكر أن مشروع تطوير منطقة روضة السودان "عشش السودان" سابقًا بالدقى، يعد أحد أبرز مشروعات ملف تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، فمنذ أن طالتها يد التطوير في عام 2012، شهدت المنطقة تسكين ما يقرب من 228 أسرة بوحدات سكنية حضارية كاملة التشطيب على أربع مراحل بما يضمن لمواطنيها حق العيش الكريم.