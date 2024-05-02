نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوزيع بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، استعدادا لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي المقرر انطلاقها في 10 يونيو المقبل للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الأساسية.

وقالت مصادر مسؤولة بديوان عام الوزارة، أن جاري تجهيز بطاقات ارقام الجلوس الطلاب وفقا لاختيار الشعبة واللغة الأجنبية الثانية لكل طالب، وتابع جاري توزيعها قبل منتصف شهر مايو الجاري.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، أنه سيتم توزيع بطاقات ارقام الجلوس الورقية على المدارس الثانوي، لتوزيعها على الطلاب، بالإضافة إلي اتاحتها إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.

جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024:

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه:

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق