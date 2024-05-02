حماس: هنية يجرى اتصالاً باللواء عباس كامل ويثمن الدور المصرى فى مفاوضات وقف العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 04:33 مساءً -

كشف الموقع الرسمى لحركة حماس، إن رئيس المكتب السياسى للحركة، إسماعيل هنية، أجرى اتصالا باللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، بشأن مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة.

وقالت الحركة فى بيان: ثمن رئيس الحركة الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار،

وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت، لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.