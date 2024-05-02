أخبار مصرية

بيراميدز يتصدر.. جدول ترتيب دورى NILE بعد مباريات اليوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 10:29 مساءً - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE " عقب إقامة اليوم الخميس 2 - 5-2024 مباريتان ضمن الجولة الـ20 من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق مودرن فيوتشر نظيرة طلائع الجيش بينما التقى الزمالك مع فريق البنك الاهلى.

الزمالك يوُدع 3 نقاط فى حسابه من رصيد البنك الأهلى في الدوري

 

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على حساب البنك ، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في ختام الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش بدورى NILE

حسم التعادل السلبى مواجهة فريقى مودرن فيوتشر وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

 جدول ترتيب دورى NILE 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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