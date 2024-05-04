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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة شم النسيم لعام 2024: تحديثات وتوقعات

موعد إجازة شم النسيم لعام 2024: تحديثات وتوقعات.. بفضل قرار وزارة العمل، تم تحديد موعد لإجازة عيد العمال وشم النسيم لكل من العمال في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث سيحصل الموظفون في كلا القطاعين على راتب مدفوع الأجر خلال هذه الفترة. وتم تغيير موعد إجازة عيد العمال لتصبح يوم الخميس الثاني من شهر مايو بدلًا من الأول، متبوعة بإجازات متتالية تشمل إجازة شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

موعد إجازة شم النسيم لعام 2024: تحديثات وتوقعات

ينتظر كافة الموظفين والطلاب بفارغ الصبر إجازة شم النسيم أيضا، لكي يقوموا بقضاء هذه الإجازة مع أقاربهم وزملائهم، حيث تم إجراء تعديل على موعد الإجازة الخاصة بعيد العمال من قبل لتكون في اليوم الموافق 2 من مايو 2024، بعدما كانت يوم الأربعاء الذين كان موافقا يوم الأول من مايو.

أما عن موعد إجازة شم النسيم فيكون 6 مايو الموافق يوم الإثنين ويسبقه 4 أيام متواصلة، بدأت من الخميس الموافق 2 مايو وتستمر ليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.



الإجازات المتبقية خلال عام 2024 بالترتيب

المتبقي من إجازات عام 2024 ما يأتي:-

الإجازة الخاصة بوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك الذي يوافق بالتحديد السبت الموافق 9 ذو الحجة وميلاديًا 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الأحد 10 ذو الحجة الموافق 16 يونيو 2024.

بالإضافة إلى عيد الجلاء 1956 الذي يوافق يوم الثلاثاء الذي 12 ذو الحجة 18 يونيو 2024.

علاوة على ذلك يوجد اجازه يوم ثورة 30 يونيو 2013 التي توافق يوم الأحد 24 ذو الحجة 30 يونيو 2024.

بالإضافة إلى رأس السنة الهجرية التي يتوافق مع يوم الإثنين الموافق 8 يوليو.

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

المولد النبوي الشريف ويكون غالبًا خلال شهر سبتمبر.

عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر 2024.