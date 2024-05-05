نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.. وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور عدد من الوزراء: المستشار علاء الدين فؤاد السيد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثلًا عن دولة رئيس الوزراء، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومنال عوض محافظ دمياط، هذا إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار رجال الدولة، والشخصيات العامة والسياسية والفنية، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

وخلال مشاركتها في القداس الإلهي، قدمت السفيرة سها جندي خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، لافتة إلى أن عيد القيامة ليس مجرد عيد، وإنما مناسبة تدعونا للتأمل والتمعن في قيم الصبر والمحبة والفداء والإيمان وتحمل الشدائد.

كما وجهت وزيرة الهجرة رسالة تهنئة للمصريين جميعا بالداخل والخارج بهذه المناسبة، مؤكدة أن هذه الأيام نتشارك الاحتفالات على أرض مصر الغالية في حالة من التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الواحد، على نحو يعكس المحبة والأخوة التي تعرفها بلدنا الحبيبة على مدار تاريخها الطويل، معربة عن محبتها ومحبة مصر الشديدة للأبناء في الخارج، وأنهم في القلب حتى وإن بعدوا.