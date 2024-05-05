القاهرة الإخبارية عن حماس: نحرص على التوصل لاتفاق شامل ومترابط المراحل ينهى العدوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 03:32 مساءً - قالت حركة حماس، إننا نؤكد حرصنا على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى والمحتجزين.

ووفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، أضافت حماس: أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية وعقدنا اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة.

وتابعت حماس: وفدنا إلى القاهرة أكد موقف الحركة الإيجابي والمرن مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني