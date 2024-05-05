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القاهرة الإخبارية عن حماس: نحرص على التوصل لاتفاق شامل ومترابط المراحل ينهى العدوان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 03:32 مساءً - قالت حركة حماس، إننا نؤكد حرصنا على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى والمحتجزين.

 

ووفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، أضافت حماس: أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية وعقدنا اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة.

 

وتابعت حماس: وفدنا إلى القاهرة أكد موقف الحركة الإيجابي والمرن مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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