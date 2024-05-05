أخبار مصرية

مروحيات إسرائيلية تحلق بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق النار بشكل مكثف

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 03:32 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن المروحيات الإسرائيلية تحلق بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق النار بشكل مكثف.

 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 34 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 77 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا