مروحيات إسرائيلية تحلق بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق النار بشكل مكثف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 03:32 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن المروحيات الإسرائيلية تحلق بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق النار بشكل مكثف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 34 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 77 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.