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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة بروز وحواجز حديدية بالطريق العام بناهيا في كرداسة (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيسبوك، شكوى المواطنين بمنطقة ناهيا بشارع دوار الزمر بمركز ومدينة كرداسة من قيام صاحب عقار بالبروز بوضع حواجز واوتاد حديدية مما يعيق حركة المواطنين.
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري حيال الشكوى الواردة.
حيث قام مركز كرداسة بإزالة البروز والأوتاد الحديدية التابعة للمنشأة مع إعادة الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.