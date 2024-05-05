نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة بروز وحواجز حديدية بالطريق العام بناهيا في كرداسة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيسبوك، شكوى المواطنين بمنطقة ناهيا بشارع دوار الزمر بمركز ومدينة كرداسة من قيام صاحب عقار بالبروز بوضع حواجز واوتاد حديدية مما يعيق حركة المواطنين. وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري حيال الشكوى الواردة. حيث قام مركز كرداسة بإزالة البروز والأوتاد الحديدية التابعة للمنشأة مع إعادة الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف. 438088698_773650348288186_5997423069852221204_n 438088816_773650691621485_8565221527634627672_n 438108031_773650768288144_8191589071830724507_n 438164385_773650461621508_339869298962634283_n 439985330_773650641621490_2444902375489161712_n