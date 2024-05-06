نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- حالة الطقس اليوم في مصر وتحذيرات من اضطرابات جوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم، وذلك تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

وأشارت الهيئة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح، حيث ستسود أجواء ربيعية أوروبية على البلاد.

ووفقًا للتوقعات، ستشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، في حين ستكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد. أما خلال الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقد حذرت الأرصاد من احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بشكل متقطع. كما تحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 40 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرصة لنشاط الرياح بسرعة 38 كم/س على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 6 مايو 2024

المدن/ المحافظات العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 28 16

بنها 27 16

دمنهور 27 16

المنصورة 26 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 28 17

طنطا 27 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 29 17

السويس 24 17

العريش 24 17

رفح 24 17

رأس سدر 28 17

نخل 29 14

كاترين 24 12

الطور 32 24

طابا 29 22

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 23 16

مطروح 23 15

السلوم 22 13

سيوة 26 14

رأس غارب 29 18

الغردقة 31 21

سفاجا 32 22

مرسى علم 32 22

شلاتين 32 22

حلايب 31 24

أبورماد 31 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 30 18

بني سويف 29 18

المنيا 29 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 20

قنا 32 24

الأقصر 33 23

أسوان 33 24

الوادي الجديد 34 19

أبوسمبل 33 24

