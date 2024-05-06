فرنسا تجدد رفضها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 03:32 مساءً - أكدت فرنسا مجددًا معارضتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، محذرة من مغبة أي تصعيد على المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها: "كيف تعلقون على إعلان إسرائيل أنها ستشجع السكان في شرق مدينة رفح على الانتقال إلى مناطق إنسانية؟".
وتؤكد فرنسا مجددًا معارضتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، حيث لجأ أكثر من 1.3 مليون شخص في حالة من الضيق الشديد.
وكرر وزير أوروبا والشؤون الخارجية هذه الرسالة خلال زيارته إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، وكرر رئيس الجمهورية هذه الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أمس.
وأشارت إلى أن التهجير القسري للسكان المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مضيفة: "إن موقفنا واضح: يجب إطلاق سراح الرهائن فوراً ويجب أن يوفر وقف إطلاق النار الدائم الحماية التي يحتاجها السكان المدنيون".