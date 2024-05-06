فرنسا تجدد رفضها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 03:32 مساءً - أكدت فرنسا مجددًا معارضتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، محذرة من مغبة أي تصعيد على المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها: "كيف تعلقون على إعلان إسرائيل أنها ستشجع السكان في شرق مدينة رفح على الانتقال إلى مناطق إنسانية؟".