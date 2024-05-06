نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انعقاد المؤتمر الدولي الأول للواعظات أغسطس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يكون موعد انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين يومي 25 و26 أغسطس القادم 2024م، تحت عنوان:

"المؤتمر الدولي الأول للواعظات.. دور المرأة في بناء الوعي"

وذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن

ويتضمن المحاور التالية:

1. المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

5. المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.

الجدير بالذكر أن أمس الموافق 5/5 قد عقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي، تحت عنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع"، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف المصرية بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.