مصدر رفيع المستوى: بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تتضمن هدنة وتبادلا للأسرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مصدر رفيع المستوى أنه قال: إن بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل 3 مراحل، وتتضمن اتفاقا لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية.

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.