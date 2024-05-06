إسرائيليون يحتفلون بإعلان حماس الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:32 مساءً - انتشرت احتفالات في المدن الإسرائيلية، بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار ضد الجانب الإسرائيلي بقطاع غزة.

ورفح الإسرائيليون الأعلام احتفالا بإعلان الموافقة على المقترح الخاص بوقف إطلاق النار

على الجانب الأخر، سادت حالة من الفرحة والسعادة فى صفوف الفلسطينيين بقطاع غزة ومدينة رفح جنوبى القطاع، بعد أن أبلغت حركة حماس مصر وقطر بموافقتها على مقترح وقف إطلاق النار فى القطاع مع الجانب الإسرائيلى.

ومنذ اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة فى أكتوبر الماضي، لم تتوقف الجهود المصرية المستمرة من أجل حقن دماء الشعب الفلسطينى.

وقال مصدر قيادى فى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.