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الرئيس السيسى: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية بمفاوضات التوصل لهدنة شاملة في غزة

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى

كتب محمد شرقاوى

الإثنين، 06 مايو 2024 09:32 م

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تدوينة على موقع إكس إنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء