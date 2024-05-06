منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا لمدة 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم إرسال خطاب رسمي إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا الاستوائية لمدة ٢٤ ساعة ، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم ١٠ يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

أضاف إبراهيم حسن أنه تم طلب تأجيل مباراة غينيا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها ايضا يوم ٧ يونيو بالقاهرة من قبل الكاف ، إلى جانب ظروف الطيران ، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى ٩ ساعات .

وينتظر منتخب مصر رد الاتحاد الأفريقي على طلب تأجيل مباراة غينيا .