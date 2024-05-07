التعليم العالي: تعاون مثمر بين الجامعات ومبادرة ”حياة كريمة” لخدمة المجتمع

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:32 صباحاً - 90 قافلة طبية خلال عام 2023 وأكثر من 71 ألف حالة مستفيدة بالمحافظات

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، فى جهودها لتنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، لافتًا للعمل باستمرار لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في خدمة البيئة المحيطة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه كل إقليم جغرافي.

وأشار الوزير إلى البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمى، والصحى، والاقتصادى، والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وزيادة عدد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثفيفية فى مختلف القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين.

وفى هذا الإطار أوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه خلال الفترة من (يناير - ديسمبر 2023)، تم تنظيم 90 قافلة طبية بمشاركة 27 جامعة حكومية والأزهر، وبلغ عدد الحالات المُستفيدة (71959).

كما نفذت الجامعات العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية ضمن المشاركة في المبادرة الرئاسية شملت تنظيم ندوات للمشاركة في المبادرة، وتنفيذ زيارات للطلاب لمشروعات "حياة كريمة"، وقوافل توعوية، ومشاركة القادة الاجتماعيين في المبادرة، وتنظيم ندوات لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى مشروعات المبادرة، والتعريف بالإنجازات التى حققتها "حياة كريمة"، فضلًا عن التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها الدولة.

كما تم تقديم عدد من الندوات والمحاضرات فى إطار تكثيف جهود تثقيف الشباب بأهمية العمل التطوعى، وقيام الأسر الطلابية بالجامعات بالمشاركة في المناسبات العامة والدينية، وتنفيذ مبادرات فرعية تحمل أهداف ومبادئ "حياة كريمة"، وبلغ عدد الطلاب المشاركين فى الأنشطة أكثر من 55 ألف طالب من مختلف الجامعات.