بداية من الغد.. تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 05:25 مساءً - قررت الشركة المصرية لكهرباء مصر، الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساء، خلال فترة عقد الامتحانات على مستوى الجمهورية، وذلك من تاريخ 8 مايو 2024 وحتى 20 يوليو المقبل.

وأعلنت الشركة أنه حرصا على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناء على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تقديم خطة تحفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة 3 صباحا حتى الساعة 7 مساء، موزعة على مستوى الجمهورية، بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين وذلك بدءا من تاريخ 8 مايو الجاري، وحتى 20 يوليو المقبل 2024.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مخاطبة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بشأن إلغاء تخفيف الأحمال عن المدارس خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024.