قيادي بحماس: موافقتنا على مقترح الوسطاء بمصر وقطر جاءت بعد شهور مفاوضات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:32 مساءً - أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، أن موافقتهم على مقترح الوسطاء في مصر وقطر جاءت بعد شهور من المفاوضات، والاتفاق قطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يريد مرحلة واحدة يفرج فيها عن المحتجزين ثم يعود لعدوانه.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان، في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، أبدينا خلال المفاوضات روحا إيجابية ومسؤولة مع الحفاظ على حقوق شعبنا.