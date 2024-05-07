"الأونروا" لـ"كلمة أخيرة": الاجتياح البري لرفح الفلسطينية يؤدي إلى كارثة إنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:26 مساءً - قالت تمارا الرفاعي مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا، إنه بالرغم من تطورات الاوضاع الخطيرة في غزة، إلا أن المنظمة مصممة على البقاء في غزة ومساعدة من يحتاجون للمساعدة، ولكن الوضع الآن هناك كارثي حيث أن إغلاق معبري رفح وكرم ابو سالم يعني إغلاق كامل للمساعدات الإنسانية.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة اون: "في الاساس وبدون الإغلاق للمعابر يعاني القطاع من أزمة في إدخال المساعدات".

وكشفت أن الأولوية لدخول وقود إلى غزة، متابعة: "لدينا ما يكفينا ليوم إضافي فقط ولدينا مخزون من المساعدات.. ولو حدث اجتياح بري فى رفح الفلسطينية سنكون أمام حمام من الدم، وكارثة إنسانية".