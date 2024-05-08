نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بمدارس الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد طلاب وطالبات صفوف النقل بمحافظة الجيزة، على المدارس خلال أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، حيث يؤدي طلاب الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي) امتحان مادة اللغة العربية.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولى من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، مشيرًا إلى توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

ونبه وكيل الوزارة الطلاب بالحضور إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان بوقت كاف ودخول اللجنة مع دق الجرس، مشددًا على عدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيًا للطلاب والملاحظين، إذ تعتبر جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء امتحانه وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو للمرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو، والصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

كما ينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو، وطلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 8 إلى 21 مايو، وطلاب الصف الثانى الثانوي العام "عام ولغات" خلال الفترة من 9 إلى 23 مايو، وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.