نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدخل على الروابط من هنا.. انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وتتم المراجعة اليوم في مادة رياضيات E من الساعة (١٠: ١٢ )، ورياضيات باللغة العربية من الساعة (١٢: ٢ ) وفقًا للجدول المعلن

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن جدول مواعيد البث المباشر والروابط منذ بداية الأسبوع.

وصرح " وكيل أول الوزارة "بأن الهدف الأساسي من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، تمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم المطلوبة في جميع المواد.

واليكم روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن من هنا