تصنيع وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 02:26 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الأهمية البالغة لتطوير الخطين الأول والثاني، لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصةً مع نقلهما لملايين الركاب يومياً، مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

جاء ذلك، خلال ترؤس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الأربعاء، 8 مايو 2024، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق؛ حيث تمت مناقشة الميزانية العمومية، وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2023-2022؛ وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة؛ وأوضح تقرير، تم استعراضه بالاجتماع، التناقص الكبير في حجم الأعطال، نتيجةً للصيانة المستمرة والدورية، بالتزامن مع تصنيع وتوريد عدد 55 قطاراً للخط الأول للمترو، بالتعاون مع احدى الشركات الفرنسية العالمية، والتي تفقد الوزير مراحل تصنيعها وخطوط إنتاجها، خلال زيارته لمصانع الشركة بفرنسا، الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 16 مايو 2018، وخلال جلسه «هنكمل الحكاية.. رؤية شبابية للدولة المصرية»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب، كان قد ذكر أن 30 مليار جنيه، تكلفة تطوير ورفع كفاءة الخط الأول «حلوان - المرج» بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى؛ وتطرق الرئيس -حينها- إلى قرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، باعتباره قرار دولة وليست حكومة، للحفاظ على التشغيل؛ لافتاً إلى أن القرار مر بوزراء النقل السابقين: المهندس هاني ضاحي، الدكتور جلال السعيد، والدكتور سعد الجيوشي، وصولاً إلى الدكتور هشام عرفات؛ في حين، 12 إلى 15 قرشاً، خفضاً من نحو 16 جنيه للتذكرة، لأسعار اشتراكات قطاعات المترو، لفئات مثل: الطلاب، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

وبحسب بيان وزارة النقل، أوضح الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية، مع الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين، بإعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة، وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل، وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه، طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي له؛ مشيداً بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.