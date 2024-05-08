حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 11:25 مساءً - واصل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم، الأربعاء، استقبال طائرات قادمة من عدد من الدول العربية والأجنبية محملة بالمساعدات لصالح سكان قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من الكويت لصالح غزة



وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إن المطار استقبل طائرة مساعدات من دولة الكويت تحمل 22 طنًا من المواد الغذائية مقدمة من عدد من المؤسسات الخيرية الكويتية لصالح قطاع غزة.

أشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا».

يشار إلى أن عدد الطائرات التي وصلت الي مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي بلغ 761 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 621 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 140 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.