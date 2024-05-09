نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الحوامدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر ٧٠٠ مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر ٢٥٠ مم، المتعارض مع الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة بان الامر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن" قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية " لمدة ٨ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ٥ / ٢٠٢٤ وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٥/ ٢٠٢٤، وذلك لإتمام أعمال الربط.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.