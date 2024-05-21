كولر يقر وعدا لكهربا بالمشاركة فى نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 10:37 مساءً - منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلي لاعبه محمود كهربا مهاجم الفريق وعداً بالمشاركة فى نهائى دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى وذلك خلال الجلسة التى جمعت الثنائى فى المران الاخير.

وغاب كهربا عن المشاركة فى التشكيل الأساسى بمباراة الذهاب أمام الترجى برادس والتى انتهت بالتعادل السلبى، لصالح زميله الفلسطينى وسام أبو على، ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات كهربا الهجومية خلال الشوط الثانى من مباراة الحسم أمام الترجى التونسى

ويستعد فريق الأهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

على صعيد أخر ، يُجهّز مسئولو النادي استقبالا خاصا لبعثة الترجي التونسي فى مطار القاهرة خلال وصولها لخوض مباراة الفريقين، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

وأشاد مسئولو الاهلى باستقبال إدارة الترجي ببعثة الأحمر في تونس، حيث حرص حمدي المؤدب رئيس الترجي ومعه وفد من مسئولى النادي التونسي على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج، بجانب توفير كل سُبل الدعم والمساندة للبعثة الأهلاوية خلال تواجدها في تونس.