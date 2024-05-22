محمد الباز لـ"اكسترا نيوز": إسرائيل تحاول غسل سمعتها بإلقاء الاتهامات على مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 10:33 مساءً - علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على الأكاذيب والاتهامات الإسرائيلية لمصر.

وقال "الباز" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "نحن أمام مناورة تقوم بها إسرائيل في محاولة لغسل سمعتها وغسيل وجهها القبيح بإلقاء مثل هذه الاتهامات الباطلة على مصر".

وأضاف: "لا أتوقع خيرًا من إسرائيل على الإطلاق، نحن أمام كيان يتصرف بهذه العقلية طوال الوقت"، مؤكدًا أن مصر تعرف أن إسرائيل كاذبة وأمريكا تساندها في تلك الأكاذيب، لكن هذا لن يؤثر على الدور الذي قررت مصر القيام به.

كما أكد أن رؤية مصر هي الرؤية الواقعية التي تستند على الأمر على الأرض، والرهان على أي رؤية أخرى غير المصرية هو رهان فاشل.

وأشار إلى أن إسرائيل يمكن أن تستمر في مثل هذه الممارسات طوال الوقت، متابعًا: "لكن أعقد الأمل على الحكمة التي تدير بها مصر الأمور، والدور الذي رأت مصر فيه نفسها حيث يمكن أن تتحمل مثل هذه الصغائر ولن تتراجع عن القيام بدورها السياسي والدبلوماسي والإنساني وبذل الجهد حتى آخر لحظة".