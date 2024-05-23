نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص وظائف الأزهر الشريف 2024: شروط ورابط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن فرص عمل مميزة للراغبين في الانضمام إليه، حيث أعلن عن أكثر من 13 وظيفة إدارية وإشرافية في عدد من الإدارات العامة.

تحدد الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لهذه الوظائف بالتفصيل، مع رابط للتقديم الإلكتروني.

شروط وظائف الأزهر الشريف 2024:

1. عدم وجود عقوبات تجاوزت 10 أيام جزاءات في العمل السابق.

2. عدم إحالة المتقدم إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية سابقًا.

3. أن تكون درجة تقييم الكفاءة للعمل في السنتين الأخيرتين على الأقل ممتازة.

4. القدرة على اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.

رابط التقديم على وظائف الأزهر:

للمتقدمين الذين يتوافر فيهم الشروط المطلوبة، يمكنكم التقديم على الوظائف من خلال الرابط المخصص. يتم إرسال الطلبات باسم "السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية". يرجى الاطلاع على بطاقات وصف الوظيفة وتحميل المرفقات عبر الرابط التالي في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإعلان، اضغط هنا.

باستخدام هذا الرابط، يمكنكم الوصول إلى النموذج الإلكتروني لتقديم الطلب ومتابعة إجراءات التوظيف بكل سهولة ويسر.

تمنح هذه الفرصة الفريدة الفرصة للمتقدمين للمساهمة في إدارة وتطوير قطاع الأزهر الشريف بمصر.