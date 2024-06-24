نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هيئة الدواء”: ضبط أدوية مدرجة بقانون المخدرات وأخرى مجهولة المصدر دون فواتير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مداهمة مخزن توزيع أدوية غير مرخص، يقوم بتوزيع وترويج المواد المخدرة.

حيث ضبط به كميات من الأدوية المدرجة بالجدول الأول بقانون المخدرات من عقار الترامادول المخدر، وكميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والمدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات، وكميات من الأدوية مجهولة المصدر دون فواتير، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات ب 10 مليون جنيها، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.