أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 12:32 مساءً -

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: " هل يدخل يوم عيد الأضحى في العشر الأوائل من ذي الحجة؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، : "ربنا سبحانه وتعالى بيقول (والفجر وليال عشر)، خلى بالك ربنا قال أيام ولا ليال، فالليل عندنا يسبق عندنا النهار، يعنى لو بكرة أول ذى الحجة، يبقى النهارده من المغرب أول ليلة من ذى الحجة".

وتابع: "وإطلاق العشر عليها من باب التغليب وليس العدد على سبيل الحصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

وأضاف: "المقصود بهذه الأيام التسعة، صوم، لكن اليوم العاشر يحرم الصيام فيه، لكن عليك بالصلاة والذكر والتسبح والتكبير".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.