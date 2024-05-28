غدا سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 10:29 صباحاً - يغادر غدا الأربعاء أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة بالأراضي المقدسة، وذلك لحجاج محافظات "المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية"، على أن يتم سفر باقي الحجاج تباعا مع تيسير كافة الإجراءات لزوار بيت الله وتذليل أى عقبات، حيث يرافق حجاج الجمعيات المشرفين طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج الجمعيات، كما تم التعاقد على فنادق مميزة وتوفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة لتأدية مناسك الفريضة، كما وجهت الوزيرة بتوفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من مكة إلى عرفات وإلى أماكن تأدية المناسك، أيضا التعاقد على الخيام في عرفات وفى "منى

وكان أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية قد أشار الى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الاهلية كما تم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل تخصيص عيادات طبية لحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.